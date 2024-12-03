صافرة غانية لإدارة لقاء المولودية ويونغ أفريكانز التنزاني

اسندت لجنة التحكيم التابعة للإتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، مهمة إدارة مواجهة مولودية الجزائر والضيف يونغ أفريكانز التنزاني، لطاقم تحكيمي من غانا، بقيادة دانيال لاريا.

ويستقبل العميد، يوم السبت المقبل، الفريق التنزاني، بملعب 5 جويلية 62. في لقاء سيلعب من دون جمهور بسبب العقوبة، يندرج ضمن الجولة الـ 2 من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

وسيدير الحكم الغاني دانيال لاريا، مواجهة المولودية وأفريكانز التنزاني. بمساعدة مواطنيه بروبي كواسي آشيامبونغ وابرينغا أكوغري، على أن يكون الغاني الآخر، ريغينالد كولينز حكما رابعا.