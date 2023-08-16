صافرة ليبية لإدارة لقاء إياب “الشامبينز ليغ” بين السياسي والنجم الساحلي

عين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” طاقم تحكيم ليبي، بقيادة محمد الآغا، لإدارة لقاء إياب الدوري التمهيدي الأول لدوري أبطال إفريقيا، بين شباب قسنطينة والنجم الساحلي التونسي.

ويرتقب أن تلعب مباراة الإياب بين السياسي وممثل الكرة التونسية في “الشامبينز ليغ” يوم الـ 26 أوت الجاري، بملعب “سوسة الأولمبي” بداية من الساعة 16:0.0

للإشارة فإن مباراة الذهاب مقررة بعد غد الجمعة، بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، بداية من الساعة الـ 20:00، وهي المواجهة التي سيديرها طاقم تحكيم مصري.