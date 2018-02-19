صافرة مغربية لإدارة مباراة بلوزداد وكرياتور

عينت “الكاف”، الحكم المغربي عادل زوراق، لإدارة مباراة شباب بلوزداد أمام كرياتور المالي، لحساب إياب الدور الأول من كأس الكنفيدرالية الإفريقية.

وسيدير الحكم المغربي، عادل زوراق، هذه المباراة المقررة غدا الثلاثاء، “بملعب 20 أوت” بالعاصمة، بمساعدة مواطنيه يوسف، مبروك ومصطفى أكركاد.

وتحسبا لهذه المباراة، يجري فريق شباب بلوزداد آخر تحضيراته تحت قيادة المدرب رشيد الطاوسي، قصد افتكاك تأشيرة التأهل للدور المقبل.

من جهتها، قامت إدارة ملعب “20 أوت”، بعض الإصلاحات في النفق المؤدي لغرف تغيير الملابس، لاستقبال الضيوف في أحسن الظروف.

للإشارة، انتهت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين بمالي، بالتعادل الإيجابي 1-1، مايجعل التعادل السلبي كافيا لتأهل أبناء لعقيبة للدور المقبل.