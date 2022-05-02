صالح أوقروت يوجه رسالة للجزائريين في عيد الفطر

كشف الممثل الكوميدي الجزائري، أمين عبدلي، عن موعد عودة النجم الجزائري المحبوب صالح أوقروت إلى أرض الوطن بعد رحلة علاج طويلة.

وقال بومدين، خلال حلوله ضيفا على حصة “زابينغ رمضان”، أن هناك أخبارا تفيد بأن صويلح سيرجع بعد العيد بحوالي 14 يوما.

وأشار الفنان، إلى أن أوقروت، موهوب جدا، مؤكدا أنه لا يمكن الوصول إلى مستواه.

طالع أيضا:

إربن يحتفل بعيد ميلاد صالح اوقروت

هذا ونشر الكوميدي ابراهيم اربن، صورة الفنان القدير صالح اوقروت، خلال مرحلة من مراحل علاجه ضد مرض السرطان في فرنسا. كما أرفق إربا المنشور، بالقول “عيد ميلاد سعيد يا صالح كل ساعة كل يوم كل أسبوع كل شهر”. وتابع “كل عام وأنت بألف خير ان شاء الله”.

وكثيرا ما طاردت شائعات الوفاة، نجم الكوميديا الجزائري، الفنان القدير، صالح أوقروت، والذي يواصل رحلته العلاجية في فرنسا. كما إنتشرت قبل شهور، شائعات عن وفاة الفنان، وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وهو ما إضطر عائلته للخروج عن صمتها، ونفي كل ما تم تداوله من شائعات. ونفت الفنانة فاطمة بلحاج، زوجة صالح اوقروت، شائعة وفاته، عبر تصريحات إعلامية.

وطمأنت المخرجة والمنتجة الجزائرية فاطمة بلحاج جمهور زوجها عن صحته. مطالبة بالكف عن إطلاق هكذا شائعات.