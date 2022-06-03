صالح باي عبود:” الخضر عازمون على العودة بقوة وكل الظروف مهياءة”

كشف. المكلف بالإعلام على مستوى “الفاف”، صالح باي عبود، عن إستعداد المنتخب الوطني لخوض غمار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وصرح عبود صبيحة اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية:”هناك إتفاق لمواجهة منتخب إيران يوم 12 جوان المقبل يتبقي الإعلان الرسمي”.

وأضاف صالح باي:” أجواء التربص إيجابية ولا توجد إصابات في صفوف الخضر، وأرضية ملعب 5 جويلية في حالة جيدة”.

كما أوضح المتحدث:” الحصة التدريبية لأمسية اليوم ستكون على الساعة السادسة مساءا، مفتوحة للإعلام قبل ربع ساعة من بدايتها”.

وأردف عبود:” عناصر الخضر محفزة للعودة بقوة، وستكون مباراة أوغندا فرصة للإحتفال بعشيرة هداف المنتخب الوطني إسلام سليماني”.