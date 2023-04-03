صالح قوجيل قريبا في مصر

استقبل صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، اليوم الاثنين، مختار جميل توفيق وريده، سفير مصر لدى الجزائر، بناءً على طلبه.

كما تسلّم صالح قوجيل، من سفير مصر، رسالة خطية من أخيه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ المصري. والتي تضمّنت دعوة رئيس مجلس الأمة للقيام بزيارة رسمية إلى الشقيقة مصر، في إطار تفعيل الدبلوماسية البرلمانية. لجعلها تتواءم والديناميكية السياسية التي تشهدها العلاقات البينية في ظل توجيهات قائدي البلدين عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية. وأخيه عبد الفتاح السيسي، رئيس مصر وقد رحّب بها، على أن يحدد تاريخها عن طريق القنوات الدبلوماسية في البلدين.

في حين، مثلت المقابلة سانحة لتناول الروابط الوجدانية التي تجمع بين الشعبين والبلدين. حيث أعرب السفير المصري عن استعداد بلاده من أجل تعميقها والرقي بها. عبر حوار سياسي استراتيجي إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية في كنف حرص البلدين الشقيقين على مواصلة مسيرة العمل المشترك. والتنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية. لمجابهة كلّ ما من شأنه أن يثبط عزيمة الأقطار العربية والإسلامية ويفتّ من إرادتها.

كما جدد رئيس مجلس الأمة، التذكير بركائز السياسة الخارجية للجزائر، وعلى مركزية القضية الفلسطينية وضرورة توحيد صف الشعب الفلسطيني. من أجل تمكينه من حقه في إقامة دولته المستقلة، عبر إنفاذ مقررات الأمم المتحدة الدولية ذات الصلة. كما شدّد منافحاً عن مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها وعلى وجوب العمل. من أجل تكريس مفهوم جديد لعدم الانحياز سيما في ظل الرهانات التي تواجه دول الحركة وأمنها القومي. واستقرارها في وضع عالمي متقلب وغير متوازن، الأمر الذي يستوجب تنسيقاً أكبر بهدف تقوية مناعة شعوبنا وسلامة دولها.