صايفي:”حرام مايلعبش محرز أساسي في السيتي”

آشاد النجم الدولي الجزائري السابق رفيق صايفي بمواطنه رياض محرز بعد تألقه أمام باريس سان جيرمان.

وقال مُحلل قنوات “بيين سبورتس” القطرية عن تألق لاعب مانشستر سيتي الانجليزي.

“لو خاض محرز جميع المباريات السابقة أساسيا لشاهدناه بمستوى أفضل اليوم”.

“حرام مايلعبش محرز أساسيا مع السيتي ولو يُقرر الرحيل سيلعب في أي نادي في العالم بكل سهولة”.

طالع أيضا:

وقاد سهرة اليوم الأربعاء النجم الدولي الجزائري رياض محرز فريقه مانشستر سيتي الانجليزي للفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي.

المواجهة التي تدخل لحساب الجولة ال5 من دور المجموعات لمنافسة كأس رابطة أبطال أوروبا جرت بملعب الاتحاد وانتهت ب2-1.

وشارك رياض محرز أساسيا كما قدم مواجهة في المستوى وساهم في الهدف الثاني للسيتي الذي سجله غابريال خيسوس في الدقيقة ال76.

وكان كيليان مبابي قد تقدم للباريسيين في الدقيقة ال50 في حين عدل رحيم ستيرلينغ للسيتي في الدقيقة ال63.