صايفي.. شباب بلوزداد تعرّض لظلم تحكيمي امام الوداد البيضاوي

ابدى الدولي الأسبق رفيق صايفي تذمره من الطاقم التحكيمي الذي أدار مباراة شباب بلوزداد امام الوداد البيضاوي وتسبّب في اقصاء الفريق الجزائري في رابطة الأبطال.

كما قال صايفي في تصريح له لقناة “بيان سبورتس” القطرية “الحكم ظلم شباب بلوزداد، ولم يمنح الفريق ضربة جزاء. بحكم ان الحارس ومدافع الوداد البيضاوي وضعا المهاجم في الوسط”.

وأضاف “المهاجم كان قد لعب الكرة. قبل لمس الحكم والمدافع الكرة”.

كما ختم “شباب بلوزداد فريق كبير. تحية كبيرة للاعبي الشباب الذين قدموا ما عليهم. اكتسبوا خبرة أكبر في المنافسة القارية وأضن أن الفريق سيقول كلمته مستقبلا”.

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