صايفي : شباب بلوزداد سيقول كلمته في رابطة الأبطال

اشاد الدولي الأسبق رفيق صايفي بالأداء الكبير الذي قدّمه لاعبوا شباب بلوزداد أمام الترجي التونسي رغم الخسارة القاسية.

كما قال صايفي خلال تحليله للمباراة عبر قناة “بيان سبورتس” القطرية “شباب بلوزداد قدم مباراة ممتازة رغم الخسارة القاسية. بهذا الأداء الشباب سيذهب بعيدا في هذه البطولة ،الموسم الماضي كان مفاجأة”.

كما أضاف “أما هذا الموسم فهو يقدم افضل نسخة له ويقدم كرة اكثر من رائعة ومستواه ليس مفاجأة لأنه اكتسب الخبرة اللازمة”.

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فشل فريق شباب بلوزداد في العودة بنتيجة إيجابية امام مستضيفه الترجي التونسي ضمن دور المجموعات من منافسة رابطة أبطال افريقيا.

كما جرت المباراة بملعب رادس الاولمبي التي انتهى بتسجيل هدفين لصالح الفريق التونسي الذي سجّلهما لاعبوه في الدقيقيتن 13 و17 من عمر الشوط الأول.

كما سجّل هدف السياربي متوسط الميدان ميريزيف بطريقة جميلة في الدقيقة 2 من عمر الشوط الاولّ.

يذكر. أن الفريق البلوزدادي كان يبحث عن النقاط الثلاث للإنفراد بالصدارة.

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