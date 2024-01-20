صايفي: “عطال وآيت نوري مفتاح الفوز على بوركينافاسو”

أكد الدولي الجزائري السابق، رفيق صايفي، بأن الظهيرين يوسف عطال وريان آيت نوري، سيكونان مفتاح فوز الخضر، أمام منتخب بوركينافاسو.

وأوضح محلل قنوات “بي إن سبورت” القطرية، رفيق صايفي. بأنه ينتظر الكثير من الثنائي عطال وآيت نوري، من أجل قيادة الحملات الهجومية للمنتخب الوطني.

كما أبرز صايفي، بأن محرز سيكون مجبرا رفقة بلايلي، على الدخول إلى الوسط حينما تكون الكرة عند عطال أو آيت نوري على التوالي.

مضيفا: “وفي المقابل سيتكفل بن طالب بتغطية آيت نوري عند صعود هذا الأخير، ويقوم فيغولي بذلك مع يوسف عطال”.