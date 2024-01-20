صايفي: “عودة المنتخب الوطني أمام بوركينا فاسو مهمة للمعنويات”
بقلم كريم تيغرمت
اعتبر الدولي الجزائري الأسبق، رفيق صايفي، بأن العودة التي سجلها المنتخب الوطني، خلال مواجهة بوركينا فاسو جد مهمة للمعنويات.
وصرح صايفي، لقناة “بين سبورتس”: “التعادل والعودة مهم جدا معنويا أمام بوركينا فاسو الذي يمكن القول بأنه كان يلعب في ميدانه”.
كما أضاف: “كل المواجهة التي جمعت الخضر ببمنتخب بوركينا فاسو كانت قوية وتشهد ندية كبيرة”.
وأردف: “دخول أوناس وعمورة قدما الإضافة اللازمة لآداء المنتخب الوطني، بفضل سرعتهم وتوغلاتهم”.
وتابع رفيق صايفي: “علينا أن نحتفظ بالعشرين دقيقة الأخيرة من هذه المباراة، من حيث الروح، والاندفاع البدني الذي أظهره المنتخب الوطني”.
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