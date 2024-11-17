صايفي: “كرة القدم “مافيهاش تفلسيف” والأفضل هو من يلعب”

نوّه الدولي الجزائري السابق، رفيق صايفي، بالعمل الكبير الذي يقوم به الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، على رأس العارضة الفنية للخضر.

والتحق صايفي، بتربص المنتخب منذ الجمعة الفارطة، في إطار تحضيراته لنيل شهادة التدريب صنف “AFC PRO” الخاصة باتحاد آسيا لكرة القدم.

وفي تصريحات خص بها قناة “الفاف” قال صايفي، عن بيتكوفيتش: “تحدثنا (يقصد مع الناخب الوطني) عن كل شيء، عن طريقة اللعب والأجواء واللاعبين الموجودين”.

وواصل لاعب “الخضر” السابق: “تشعر من طريقة كلامه. بأنه يبحث عن المدى البعيد وليس عن النتائج السريعة في 5 لقاءات، يبحث عن التشكيلة الأساسية والأفضل ويقوم بتغييرات”.

قبل أن يُشيد صايفي بصرامة بيتكوفيتش، قائلاً: “الانضباط مهم جدا بالنسبة المدرب وشاهدناه مع بعض اللاعبين”.

مضيفا: “حينما يكون عدل بين اللاعبين والأفضل هو من يلعب، الفريق يكون جيدا، والأفضل هو من يشارك.. في كرة القدم “مكاش تفلسيف” وحينما تكون عادلا، تحظى باحترام اللاعبين”.