صايفي :”هدف الوداد البيضاوي أمام شبيبة القبائل غير شرعي”

احتج الدولي الجزائري السابق رفيق صايفي والمحلّل في قنوات بيان سبورتس القطرية عن هدف الأول للوداد البيضاوي أمام شبيبة القبائل.

وقال رفيق صايفي خلال مداخلته في استوديو القناة القطرية عقب المباراة “أظن أن الهدف الأول غير شرعي و عبارة عن تسلسل، أنا لست حكما كما أنه هناك لمسة يد، قلب انطلاق الكرة، كان هناك تسلسل”.

كما أضاف صايفي “تسلل و اللاعب كان متقدم، الكتف و الرأس يكفيان ولا تحتاج للفار، و أن كان الفار سيؤكد كلامي”.

يذكر، آن قرار الحكم الرئيسي الذي أدار القمة المغاربية في الهدف الأول آثار سخط عشاق الفريق القبائلي وإدارة الشبيبة رغم ضمان التأهل إلى الدور المقبل من رابطة الأبطال.

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