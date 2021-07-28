صباح الجزائري تنشر صورة من شبابها: كنت ولازلت تلك الصبية

شاركت الممثلة السورية القديرة، ​صباح الجزائري، صورة لها من شبابها، مع متابعيها على صفحتها الرسمية بموقع انستغرام.

وظهرت صباح في الصورة وهي شابة يافعة، بإبتسامة ساحرة وعلقت على الصورة: “خرجت من الزمن البعيد وحملت معي ألوان الحياة.. خبأتها بداخلي لأقوى على أيامنا هذه كنتُ أنا ولا زالت تلك الصبية..أنا”.

وانهالت التعليقات على الممثلة القديرة من جمهورها وزملائها الفنانين، والذين تغزلوا بجمالها اللافت ومؤكدين إنها لا تزال تحتفظ بجمالها.

وكتبت الممثلة ديما الجندي تعليقا جاء فيه: ” يا روحي انت يسلمولي ألوانك الله يحميكي”.

كما كتبت النجمة السورية نسرين طافش: “جميلة الجميلات و ست الكل .. طاقة من الموهبة والكاريزما والحب باقية بقاء نور الشمس”.علقت جومانا مراد: “كنت ولازلت أجمل الجميلات”.

https://www.instagram.com/p/CRzLlcajvB7/