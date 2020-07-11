صبري بوقادوم: دول طالبتنا بارسال جيشنا لمناطق النزاع لوقف إطلاق النار”

قال وزير الخارجية، صبري بوقادوم، اليوم السبت، إنّ بعض الدول طالبت الجزائر ببعث قوات الجيش إلى مناطق النزاع لفرض احترام وقف إطلاق النار.

وأكد بوقادوم خلال الندوة الصحافية التي عقدها في منتدى يومية “الشعب”، بأن القيود الدستورية منعت إرسال قوات الجيش إلى مناطق النزاع.

مضيفا في سياق استرجاع جماجم شهداء المقاومة الشعبية للاستعمار الفرنسي، بأنه لم يتم التعرف بعد على العدد الحقيقي لجماجم الجزائريين في متحف “الإنسان” في باريس.

وبخصوص الجالية الجزائرية، فكشف صبري بوقادوم بأن جاليتنا تقدر بحوالي 6 ملايين جزائري في فرنسا، غير أن مليونين فقط مسجلين في القنصليات الفرنسية.