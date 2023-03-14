صب المنح والمعاشات بداية من الأربعاء

كشف الصندوق الوطني للتقاعد “CNR”، اليوم الثلاثاء، عن تاريخ صب المنح والمعاشات لشهر مارس. كما أشار الصندوق إلى أن إضافة إلى المنح فسيتم احتساب أيضا الزيادات الأخيرة التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وهذا حسب الرزنامة الاستثنائية التي وضعها كل من صندوق التقاعد وبريد الجزائر.

في حين، جاء قرار تقديم صب المعاشات والمنح قبل شهر رمضان، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

كما تم تقديم تواريخ صب المنح والمعاشات إلى 18 مارس بدلا من 21/22 من كل شهر. و19 مارس بدلا من 23/24 من كل شهر. و20 مارس بدلا من 25/26 من كل شهر.

أما الذين يتلقون معاشاتهم أيام،15، 16، 17، 18، 19، 20 من كل شهر حسب الرزنامة العادية، سيتم صب معاشاتهم في نفس الفترة.

هكذا يتم احتسابها

ونشر الصندوق الوطني للتقاعد “CNR”، أمثلة توضيحية عن كيفية حساب قيمة الزيادات الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

بالنسبة للمنح التي يفوق مبلغها الصافي أو يساوي 15 ألف دينار، ويكون أقل من 20 ألف دينار، يتم رفعها إلى 20 ألف دينار. على ألا تقل قيمة الزيادة عن 2000 دينار. فمثلا مبلغ منحة التقاعد قبل 1 جانفي، 15 ألف دينار فالزيادة تكون 5000 دينار لتصل إلى 20 ألف دينار. أما الذين يتقاضون 19 ألف فبزيادة 2000 دينار تصبح 21 ألف دينار.

أما بالنسبة لمعاشات ومنح الفئة المعنية، التي يكون مبلغها يساوي أو يفوق 20 ألف دينار وأقل من 50 ألف قبل 1 جانفي. فالزيادة المقررة تتراوح بين 2000 دينار و4000 دينار.