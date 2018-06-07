صحفي إنجليزي: “لا داع للقلق.. محرز سيكون أفضل تحت قيادة غوارديولا” !!

كشف “إيان شيزمان” الصحفي الإنجليزي الشهير وأحد الصحفيين المقربين من فريق مانشستر سيتي، أن المدرب الإسباني “بيب غوارديولا” يعرف جيدا ماذا يفعل.

كما أكد أنه لا داع للقلق بخصوص رياض محرز، الذي بات قاب قوسين أو أدنى من الإنضمام لمانشستر سيتي.

فقال: “محرز تحت قيادة غوارديولا؟ لا داع للقلق سيكون أفضل وسيشارك مع الفريق”.

وأضاف: “وجوده في الفريق بالإضافة إلى سترلينغ وساني وبرناردو سيلفا يمنح النادي دفعة هجومية كبيرة”.

وتابع: “محرز لاعب في الدوري الإنجليزي وبطل الدوري وأفضل لاعب أيضا، يمكنه التألق تحت قيادة غوارديولا”.