صحفي إيطالي شهير: “عدلي ليس مفاجأة وهو أفضل من كرونيش”

أشاد الصحفي الإيطالي الشهير، جياني فيسنادي، بالمستويات الكبيرة التي أبان عنها، الفرانكو جزائري، ياسين عدلي، رفقة ناديه أسي ميلان الإيطالي.

وعانى عدلي المرشح بقوة لتدعيم تشكيلة الخضر مستقبلا. من تهميش مدربه ستيفانو بيولي، قبل أن يجبر الأخير على إشراكه في آخر مواجهتين بسبب إصابة اللاعب رادي كرونيش.

وفي تصريحات خص بها شبكة “سكاي سبورت” ونقلها اليوم الأحد، موقع ” pianetamilan” المهتم بأخبار الروسونيري، علق مدير موقع “كالتشيو ميركات” الإيطالي: “عدلي؟ من شاهده يعلم إلى أي درجة هو قوي.. ذلك ليس مفاجأة”.

وواصل جياني فيسنادي: “للأسف، انتظرنا إلى غاية منتصف سبتمبر للسنة الموالية من قدومه من أجل أن نكتشف كم هو جيد”.

وختم الصحفي الإيطالي الشهير: “بالنسبة لي عدلي، أفضل بكثير من كرونيش، ويمكنه اللعب في أي منصب، ونتسائل لماذا عدلي فقط اليوم”.