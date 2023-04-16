صحفي فرنسي: “شهر رمضان سبب هروب المواهب العربية من فرنسا”

أكد الصحفي الاستقصائي الفرنسي، رومان مولينا، بأن شهر رمضان سبب هروب أبرز المواهب العربية من فرنسا.

وأوضح مولينا، بأن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اتخذ قرارا صادما خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، يقضي بعدم السماح للاعبين المسلمين الموجودين في مختلف منتخبات فرنسا للفئات الشبانية، بصيام شهر رمضان.

كما أضاف ذات الصحفي. في تصريح خص به موقع “العين الرياضية” بهذا الخصوص: “باستثناء لاندري شوفان مدرب منتخب تحت 20 عاما الذي سمح للاعبين المسلمين بصيام رمضان. فإن باقي المدربين تمسكوا بتطبيق قرار الاتحاد”.

وأشار مولينا. إلى أن هناك مشكلة كبيرة في فرنسا طالت كرة القدم وباقي الرياضات. وتتمثل في عدم السماح للاعبين المسلمين بصيام شهر رمضان.

مبرزا بأن: “بعض الأطراف في فرنسا تحاول دائما ربط تراجع نتائج فريق ما بصيام لاعبيه في تلك الفترة، وهو أمر غير صحيح.”

كما أكد الصحفي الفرنسي: “الضغوطات التي تعرض لها اللاعبون المسلمون في مختلف منتخبات فرنسا للشباب أثرت عليهم بشكل كبير”.

وفي الختام، كشف مولينا. وجود توجه كبير خاصة لدى المواهب المنحدرة من أصول شمال إفريقية لتمثيل المنتخبات المغاربية انطلاقا من فترة التوقف الدولي المقبلة”.