صحفي فرنسي شهير: “إساءة ديشان لبن زيمة أثرت في قرارات الفرانكو جزائريين”

حمّل الصحفي الفرنسي الشهير، دانيال ريولو، المدرب ديدي ديشان، مسؤولية خسارة فرنسا لأبرز المواهب الفرانكو جزائرية، التي اختارت تمثيل الخضر على حساب الديكة.

ولا تزال قضية اختيار عوار والبقية الالتحاق بالمنتخب الجزائري، تصنع الحدث في فرنسا، لاسيما وأن لاعبين تنبأ لهم الجميع بمستقبل كبير، في صورة بوعناني وشعيبي وحجام، أداروا ظهرهم لفرنسا وقرروا تمثيل الجزائر.

وكشف الصحفي الفرنسي الشهير، دانيال ريولو، في تصريحات لشبكة “أر أم سي” الفرنسية. بأن المعاملة السيئة التي حظي بها كريم بن زيمة. من طرف مدرب الديوك، ديدي ديشان، كانت لها تأثير مباشر على قرارات الفرانكو جزائريين.

كما أشار ذات المتحدث، إلى وجود عامل آخر، ساهم في التحاق جماعي للفرانكو جزائريين، بتشكيلة بلماضي، مبرزا بأن مزدوجي الجنسية، خاصة منهم الجزائريون، يشعرون بأنهم أقرب لبلدانهم الأصلية مقارنة بفرنسا.