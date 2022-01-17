صحفي فرنسي يطلق نداء للعثور على ابنته في الجزائر

آخر مرة رأى فيها سيدريك شارلي طفلته مريم كانت في 14 جانفي 2017. كانت تبلغ من العمر سنة ونصف. منذ ذلك الحين، كان يكافح للعثور عليها بينما الطفلة تتواجد مع أمها في الصحراء.

وحسب موقع lejsl الفرنسي، فقد قام هذا الأب بعشرات الإجراءات القانونية، وإدانات عدة لزوجته السابقة، وإشعار من الإنتربول دون جدوى.

وقال سيدريك شارلي، الفرنسي البالغ من العمر 37 عامًا “توقفت حياتي لمدة 5 سنوات للعثور على ابنتي في الجزائر”.

وشاهد الصحفي الفرنسي السابق مريم الصغيرة للمرة الأخيرة في 14 جانفي 2017. كانت تبلغ من العمر عام ونصف.

ومنذ ذلك الحين ، توقف عن العمل ويقضي عدة أشهر في السنة في الجزائر على أمل استعادة طفلته.

بدأ “كابوسه” في ديسمبر 2015: “كنا في إجازة في الجزائر العاصمة، وقبل يوم واحد من عودتنا إلى فرنسا. بينما كنت أستحم، هربت زوجتي مع ابنتنا” ، يقول الأب الشاب.

انتقلت الأم إلى الصحراء

بعد ثلاثة أسابيع، تقدمت الزوجة بطلب الطلاق في الجزائر، متهمة زوجها بـ “الكفر” و “إبعاد طفلهم عن الإسلام” ، كما يقول الأب.

ومنحت العدالة لسيدريك شارلي الحق في الزيارة لبضع ساعات في الأسبوع. إلا أنه لم يتمتع بذلك، حيث يواجه في كل مرة يذهب فيها لزيارة ابنته جوا من التهديد والإذلال في منزل حماته السابقة.

بعد ذلك ، سرعان ما واجه الفرنسي رفضًا لممارسة حقه في الزيارة.

وأخيراً، في جانفي 2017، أبلغته زوجته السابقة، عن طريق القضاء، أنها ستنتقل إلى الصحراء.

200 إجراء قضائي خلال 5 سنوات لرؤية ابنته

تم إعداد حوالي عشرين بلاغاً عن عدم السماح بزيارة الطفلة، وتم تقديم حوالي خمسين بلاغاً أو شكوى. أو طلب تدخل إلى النيابة العامة ووزارة العدل في الجزائر.

إجمالاً –يضيف المتحدث- قمت بتنفيذ ما يقرب من 200 إجراء في غضون خمس سنوات لتأكيد حقوقي عبثًا.

في فرنسا، حُكم على زوجته السابقة في 2018 بالسجن لمدة 15 شهرًا بتهمة اختطاف طفل.

في الجزائر، تم اتهامها أيضًا مذنبة لعدم السماح لطليقها برؤية ابنته. فضلاً عن التزوير واستعمال المزور في العنوان الذي تم إبلاغه إلى الأب من أجل حقه في الزيارة.

وراسل سيدريك شاورلي الأمم المتحدة في أكتوبر 2019، حيث يأمل الأب أن تأمر لجنة حقوق الإنسان الجزائر بالعثور على الفتاة.