صحفي وكاتب فرنسي: الجزائريون يستحقون جائزة نوبل للسلام بسبب مسيراتهم الرائعة

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صحفي وكاتب فرنسي: الجزائريون يستحقون جائزة نوبل للسلام بسبب مسيراتهم الرائعة
بقلم موسى.ب

قال مقدم الأخبار التلفزيونية السابق بـTF1، الصحفي باتريك بوفر درفور، إن الشعب الجزائري يستحق جائزة نوبل للسلام.

وأضاف مُقدم الأخبار السابق بالتلفزيون الفرنسي TF1 في تغريدة له على تويتر، إن الجزائريون يستحقون جائزة نوبل للسلام بالنظر

إلى طبيعة المسيرات السلمية التي نظّمها والمظاهرات التي خرج فيها، كما أشار الصحفي والكاتب الفرنسي إلى أن،

“المثال الذي قدمه لنا الشعب الجزائري رائع وهو يستحق جائزة نوبل للسلام”،حيث قدم تحيته لبلاء الشعب الجزائري وهو يطالب بالتغيير.


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