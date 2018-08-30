صدام جزائري خالص في دوري أبطال أوروبا

أوقعت قرعة دور المجموعات لرابطة أبطال أوروبا الثلاثي الدولي الجزائري نبيل بن طالب، سفيان فيغولي وياسين براهيمي في مجموعة واحدة.

ووقع بورتو البرتغالي في المجموعة الرابعة رفقة كل من فريق شالك 04 الألماني وغلطة سراي التركي ونادي لوكوموتيف موسكو الروسي.

وبهذا سيضمن الجمهور الرياضي الجزائري تواجد لاعب واحد على الأقل في الدور ثمن النهائي للمنافسة الأعرق في القارة العجوز.