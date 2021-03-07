صدمة في الأردن.. وفاة يوتوبور شاب في حادث مؤسف

شكلت وفاة الناشط الأردني الشاب على مواقع التواصل الإجتماعي، عبد الله العمري، صدمة كبيرة في البلاد.

وتوفي نجم مواقع التواصل الإجتماعي في الأردن، والمعروف بـ”عبود العمري”، في حادث مرور مؤسف بجنوب إفريقيا.

وأعلن عن وفاته والده، وكتب: “أنعي وفاة إبني الحبيب عبد الله عمر العمري الذي وافته المنية مساء اليوم بحادث سير بجنوب إفريقيا”.

وكان عبود في رحلة سياحية بجنوب إفريقيا، رفقة أصدقائه، والذين أصيبوا في الحادث.

وتم إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى حيث يخضعون للعلاج حاليا ووضعهم الصحي مستقر.

وشكلت هذه الحادثة، صدمة كبيرة لدى جمهور العمري، والذي يبلغ من العمر 23 عاما.

وتصدر وسمي “عبود العمري” و”موت الغفلة” موقع “تويتر” في الأردن.

والعمري مدون كوميدي ومحب للسفر، ويملك أزيد من مليوني متابع على موقع “انستغرام”، وحوالي 200 ألف متابع على “يوتيوب”.

وأكدت وزارة الخارجية الأردنية، على حسابها بتويتر، إنها تتابع الحادث.

وكتبت الوزارة: “نتابع حادث السير المؤسف الذي تعرض له 5 مواطنين أردنيين في جنوب إفريقيا، السبت، وأسفر عن وفاة أحدهم وإصابة الآخرين”.

وأكد الناطق الرسمي بإسم الوزارة، إنه تم التواصل مع جميع ذوي الأشخاص الخمسة، وسيتم نقل جثمان المتوفي إلى المملكة بناء على طلب ذويه.