صدور القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر

تضمن العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 24 صدور مرسوما تنفيذيا يحدد القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر.

ووفقا للمرسوم التنفيذي رقم 23-145 مؤرخ في 11 رمضان عام 1444 الموافق 2 أفريل سنة 2023 . يـعدل المرسوم التنفيذي رقم 12-212 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 3 ماي سنة 2012. الذي يحدد القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر.

وجاء في ذات المرسوم تعديل أحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 12-212 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 ماي سنة 2012 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.

وحسب المرسوم الذي وقعه الوزير الأول تكون الأملاك اوالأملاك المحولة من الإذاعة والتلفزيون الجزائري و/أوالمخصصة موضوع جرد كمي ونوعي وتقديري، يضبط طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، من قبل اللجنة المنشأة لهذا الغرض، في أجـــل اثني 12 شهرا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريـدة الرسمية.

كما تقدم اللجنة في أجل 6 أشهر، حصيلة تقييم أشغالها إلى الوزير المكلف بالاتصال.