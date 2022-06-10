صدور القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي رقم 22-204 المؤرخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 18-145 المؤرخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 ماي سنة 2018 الذي يحدد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.

وحسب ما جاء في المادة الأولى من نص المرسوم، فإنه بإمكان المستخدم المدني الاقتصادي القيام بالخدمة (بدون تغيير حتی) المرخص بها من قبل المؤسسة.”

كما أكد المرسوم أيضا، أنه يمكن أن يوضع المستخدم المدني الاقتصادي الموجود في حالة القيام بالخدمة تحت تصرف شركة خاضعة للقانون الجزائري تنشأ بالشراكة مع مؤسسة أو أية مؤسسة عمومية اقتصادية تحوز فيها هذه المؤسسة أغلبية أو مجموع رأس المال الاجتماعي، حسب الشروط والكيفيات المحددة بموجب اتفاقية مبرمة بين الطرفين.

ويبقى المستخدم المدني الاقتصادي الموضوع تحت التصرف خاضعا لأحكام هذا المرسوم تحدد شروط وكيفيات تطبيق الفقرة الأخيرة بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. يضيف المرسوم.

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أمضى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على مرسومين رئاسيين يتضمن الاوّل قانون المعاشات العسكرية. بينما المرسوم الثاني يتعلق بالقانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين.

وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 91 مرسوما رئاسيا يتضمن قانون المعاشات العسكرية وذلك بعد موافقة البرلمان. كما صدر مرسوم القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين.

ووفق للمرسوم المتعلق بقانون المعاشات العسكرية فإنه يوافق على الأمر رقم 21-04 المؤرخ في 6 رمضان عام 1442 الموافق 18 أفريل سنة 2021 الذي يعدل في 17ذي الحجة عام 1496م الأمر رقم 76-106 المؤرخ ويتم الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية.

كما اوضحت ذات الجريدة انه ووقفا للمرسوم المتعلق بالمستخدمين العسكريين فإنه يوافق على الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 18 شوال عام 1442 الموافق لـ 30 ماي سنة 2021 الذي يعّدل ويتم الأمر رقم 06-02- 28 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق لـ فيفري سنة 2007 والمتضـمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين.

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