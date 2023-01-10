صدور المرسوم التنفيذي المحدّد لشروط الإدماج الإستثنائية للأساتذة المتعاقدين

صدر في العدد الـ 87 للجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المتضمن إدماج الأساتذة المتعاقدين قيد الخدمة في المؤسسات العمومية للتربية والتعليم وتحديد شروط الإدماج الإستثنائية.

وحسب المادة الثانية من المرسوم التنفيذي، فإنه يدمج الأساتذة المتعاقدون “قيد الخدمة في المؤسسات العمومية للتربية والتعليم” الذين يستوفون شروط الإلتحاق بمناصب الوظيفة العمومية. الموجودون قيد الخدمة عند تاريخ 11 ديسمبر سنة 2022. الذين تم توظيفهم في مناصب مالية شاغرة نهائيا. و يؤدون المدة القانونية للعمل في الرتبة الموافقة لمستوى تأهليهم وتخصصهم.

كما سيتم إدماج الأساتذة المتعاقدين بصفة متربصين. ويتم ترسيمهم وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 المعدل والمتم. وتسري أحكام إدماج الأساتذة المتعاقدين موضوع هذا المرسوم إبتداء من تاريخ 11 ديسمبر سنة 2022.

وحدّدت المادة الخامسة كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم عند الحاجة. بموجب تعليمات وزارية مشتركة بين وزير المالية ووزير التربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية”.