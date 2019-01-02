صدور قانون المالية 2019 في الجريدة الرسمية

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صدور قانون المالية 2019 في الجريدة الرسمية
بقلم مصطفى.ق

صدر قانون المالية لسنة 2019 الذي وقعه، الخميس، رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في الجريدة الرسمية رقم 79 المؤرخة في 30 ديسمبر2018.

يعتمد اطار الاقتصاد الكلي لسنة 2019 على سعر بترول 50 دولار للبرميل ومعدل نمو قدره 2.6 بالمئة و معدل تضخم 4.5 بالمئة.

وعلى الصعيد الميزانيات، يرتقب قانون المالية ايرادات قدرها 6.508  مليار  دينار، بارتفاع طفيف مقارنة بإيرادات 2018، منها 2.714 مليار دينار جباية  بترولية.

وبخصوص نفقات الميزانية، سترتفع الى 8.557 مليار دينار، بانخفاض طفيف مقارنة  بـ2018.

اما ميزانية التسيير فتقدر ب 4.954 مليار دينار، في حين تقسم ميزانية  التجهيز الى 3.602 مليار دج من أرصدة الدفع و 2.600 مليار دج من رخص البرامج  الموجهة لمشاريع جديدة أو لإعادة تقييم المشاريع.

ويسجل رصيد الخزينة المتوقع للسنة القادمة عجزا يقارب 2.200 مليار دج.

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