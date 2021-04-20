صدور قانون المعاشات العسكرية في الجريدة الرسمية

صدر قانون المعاشات العسكرية في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، والذي يحمل رقم 29 والمؤرخ في 18 أفريل 2021.

وحسبما جاء في الجريدة الرسمية، يمنح القانون الجديد، الحق لتقديم تظلمات ضد رفض طلب المعاش أو تصفيته.

كما يمكن القانون الجديد كل طالب حق في المعاش أن يقدم شهادات طبية ملحقة بملفه لإثبات أحقيته.

كما يمكن القانون الجديد، كل صاحب طلب لإعادة النظر في معاشه أن يقدم شهادات طبية ملحقة بملفه لإثبات أحقيته.

ويجيز القانون أيضا للأصول الذين فقدوا عدة أولاد في ظروف تمنحهم الحق في المعاش الاستفادة من عدة معاشات للعجز.

هذا ويمنح القانون الجديد الحق في معاش تكميلي للمستخدمين العسكريين العاملين وللمتعاقدين وللمستخدمين المدنيين ولمدعوي الخدمة الوطنية وللمعاد استدعاؤهم.