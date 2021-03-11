صدور مرسوم رئاسي بإستدعاء الهيئة الناخبة والمراجعة الإستثنائية للقوائم الإنتخابية

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 18 المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة والمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية.

امضى رئيس الجمهورية اليوم الخميس على مرسوم رئاسي متضمن استدعاء الهيئة الناخبة الخاصة بالإنتخابات التشريعية.

وبمقتضى هذا المرسوم وبناء على الدستور لا سيما المواد 91″7 و10″ و151 و224 منه

يتم إستدعاء الهيئـة الناخبــة لانتخــابأعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم السبت 12 جوان سنة 2021.

كما يـشرع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ابتداء من يوم الثلاثاء 16 مارس سنة 2021 وُتختتم يـوم الثلاثاء 23.

وجاء هذا بمقتضـى الأمر رقم 21-01 المـــؤرخ في 26 رجب 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

ووأيضا بمقتضـــى المرسوم الرئاسي رقم 21-77 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فيفري سنة 2021 والمتضمن حلّ المجلس الشعبي الوطني.