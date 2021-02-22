صدور مرسوم يحدد منهجية حساب أسعار بيع أنواع الـوقـود وغـازات البتـرول المميعــة في السوق الوطنية

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم يحدد منهجية حساب أسعار بيع أنواع الـوقـود وغــازات البتـرول المميعــة في السوق الوطنية.

ووفق هذا المرسوم المرسوم وتطبيقـا لأحكــام المـادة 150 مــن القانــون رقـم 19-13 الـمؤرخ في14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبرسنة 2019

يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة أنواع الوقود وغازات البترول المميعة وكذا منهجية وكيفيات حساب أسعار بيعهافي السوق الوطنية.

وتتمثل قائمة أنواع الوقود وغـازات البترول المميعة المعنية بهذا المرسوم في :

الوقود، الذي يتضمن :

البنزين: المواد الناتجة عن عمليات التكرير والمستعملة أساسا كوقود في محركات السيارات التي تشتعل بشرارة وفقا للمواصفات أوالمعايير الجزائرية المعمول بها.

المازوت: المادة الناتجة عن عمليات التكرير والمستعملة أساسا كوقود في المحركات التي تشتغل بالضغط خارج إطار النشاطات البحرية، باستثناء نقاط البيع على الأرصفة

البحرية وفقا للمواصفات أوالمعايير الجزائرية المعمول بها.

غازات البترول المميعة“، التي تتضمن:

غاز البترول المميع التجاري السائب : البوتان والبروبان في مرحلتهما السائلة اللذان يتم تسويقهما سائبين.

والناتجان عن عمليات التكرير والتحويل، وفقا للمواصفات أوالمعايير الجزائرية المعمول بها.

غاز البترول المميع المعبأ البوتان في مرحلته السائلة الذي يتم تسويقه في قارورات بــوزن 13 كـغ كحد أقصى، والبروبان في مرحلته السائلة.

الذي يتم تسويقه في قارورات بوزن 35 كغ كحد أقصى، الناتج عن طريق عمليات تعبئة البروبان أوالبوتان، وفقا للمواصفات أوالمعايير الجزائرية المعمول بها.

غاز البترول المميع وقود هو خليط من البروبان والبوتان في مرحلتهما السائلة المستعمل كوقود، وفقــا للمواصفات أوالمعايير الجزائرية المعمول بها.

يقصد في مفهوم هذا المرسوم ما يأتي:

سلسلة التوزيع هي كـل نشاطات تموين ونقل وتخزين وتسويق منتج واحد أوأكثر من المنتجات

المستهلك هو كل شخص يستعمل منتجا واحدا أوأكثر من المنتجات المذكورة أعلاه ويتم التمييز بينه لـدى نقــاط بيع الوقــود

المستهلك العادي الذي يتم بالتجزئة أولدى نقاط بيع غاز البترول المميع المعبأ من أجل احتياجاته الخاصة.

المستهلك بالجملة الذي يستعمل منشأة الاستلام القاعدية من أجل احتياجاته الخاصة مباشرة الخاصة به والذي يتم لدى الموزعين.

المنشآت القاعدية الأساسية: منشآت قاعدية

لتوزيع الوقـود وغـاز البتـرول المميــع التــي تعتبــر، بحكم حجمها أوموقعها في سلسلة التوزيع، ضرورية لممارسة الأنشطة المعنية.

أوتكتسـي طابعـا استراتيجيـا ويكـون إعادة إنشائها مستحيلا أوصعبا للغاية بسبب القيود المادية أوالجغرافية أوالقانونية أوالاقتصادية.

وتتمثل هذه المنشآت القاعدية في المنشآت القاعدية الأولية لسلسلة التوزيع ويتم التمييز بين القاعدية الأساسيـة للوقــود أنابيـب نقل الوقود.

ومستـودعـات التخزين المرتبطــة بهذه الأنابيب، ومنحـدرات التحميل المرتبطــة بمصـافي البتــرول الخام أوالمكثفـات أوبمصانع التحويل ومستودعات الموانىء.

وكذلك أي منشأة قاعدية للتوزيـع تعتبر ضرورية لتزويد السوق الوطنية بالوقود أوتكتسي طابعا استراتيجيا

المنشآت القاعدية الأساسية لغاز البترول المميع أنابيب نقل غاز البترول المميع ومستودعات التخزين المرتبطة بهذه الأنابيب.

وكذا منحدرات التحميل المرتبطـة بمصافي البترول الخام أو المكثفات أوبمصانع التحويل.

وكذلك أي منشـأة قاعدية للتوزيـع تعتبــرضروريـة لتزويد السوق بغاز البترول المميع أوتكتسي طابعا استراتيجيا

كل شخص معنوي مرخص له بممارسة ّ نشاط تكرير البترول و/أو المكثفات في التراب الوطني

تعريفة الاستعمـــال، التعريفـة المتعادلة التي يدفعها الموزعون.

طبقا للتنظيم الذي ينظم كيفيـات سير نظام معادلة تعريفات نقل المنتجات البترولية وقواعد استعمال المنشآت القاعدية لتخزين المنتجات البترولية

كل شخص معنوي مرخص له بممارسة نشاط ّ تحويل المحروقات في التراب الوطني.

البائع بالتجزئة هو كل شخص طبيعي أومعنوي لديه اعتمــاد لممارســة نشــاط بيع بالتجزئــة لمنتــج واحد أوأكثر من المنتجات.

تتمثل مختلف أسعار بيع الوقود وغاز البترول المميع في السوق الوطنية فيما يأتي رونقها

الأسعار عند الخروج من المصفاة التي يطبلون على الموزعين، أسعار البيع التي يطبقــهـا المو ّزعون على البائعين بالتجزئة.

أسعار البيع التي يطبقها المو ّزعون والبائعون بالتجزئة على المستهلكين الأسعار موحدة عبر التراب الوطني.

تقوم سلطة ضبط المحروقات سنويا،بحساب وتبليغ أسعار الوقود وغاز البترول المميع دون رسوم الاستهلاك.

وأسعار الوقود وغاز البترول المميع مع جميع الرسوم تتضمن الأسعار التكاليف التي يتحملها المكررون والموزعون والبائعون بالتجزئة.

وذلك مع هامش الربح لا يتهدى 10 بالمائة من سعر التكلفة.

وتقوم سلطة ضبط المحروقات تقوم في كل سنة بحساب تعريفة تمييع الغاز الطبيعي وفصل الغازات البترولية المميعة على مستوى التراب الوطني.