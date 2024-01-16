صدور مرسوم تثبيت بوعلام بوعلام في منصب مدير ديوان رئاسة الجمهورية

وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يتضمن تعيين بوعلام بوعلام مديرا لديوان رئاسة الجمهورية.

وصدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 2 صدور مرسوم رئاسي مؤرخ فــي 20جمادى الثانية عام 1445 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين مدير ديوان رئاسة الجمهورية.

وبهذا تــلغى أحـكام المــرســوم الـرئاســي المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نــوفـمـبـر سـنـة 2023 بــوعــلام بــوعــلام، المـسـتــشــار لدى رئـيـس الجـمـهـورية والمتضمن تكليف بمـهـام مديـر الديوان لرئاسة الجمهورية بالنيابة.

وكان قد عيّن رئيس الجمهورية، بوعلام بوعلام، المستشار لدى رئيس الحمهورية، المكلف بالشؤون القانونية والشؤون القضائية والتحقيقات والتأهليلات والعلاقات مع المؤسسات، مديرا لديوان رئاسة الجمهورية بالنيابة خلفا نذير العرباوي الذي عيّن وزيرا أولا.