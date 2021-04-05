صديق بوعزة: 700 حالة مؤكدة بفيروس كورونا في الوسط المدرسي

كشف أبو بكر صديق بوعزة الأمين العام لوزارة التربية، أن الدخول المدرسي لسنة 2021/2020 كان خلال ذروة إنتشار الفيروس.

وأوضح بوعزة خلال ندوة صحفية حول نتائج السداسي الأول، أن أكثر من 700 مؤسسة تربوية سجلت بها إصابات بفيروس كورونا.

وأضاف ذات المتحدث، أنه تم تسجيل 700 إصابة بفيروس كورونا في الوسط المدرسي، ناهيك عن الحالات المشتبه فيها.

وأوضح في ذات السياق، أن الوزارة أعدت مخططات إستثنائية من أجل تنظيم السنة الدراسية خاصة بعد الصعوبات التي واجهتنا.

حيث عملت الوزارة، على خفض معدل الإنتقال إلى 4.5 في الابتدائي ومعدل القبول في المتوسط والثانوي الى 9 من 20.

وتم اعداد مخططات استثنائية لتنظيم التمدرس تعتمد على مبادئ التفويج للسماح بالتمدرس لكل التلاميذ واحترام التدابير الوقائية.

بالإضافة إلى العمل بالتناوب، وتعديل مخططات التعلم والتدرج السنوية.