صديق شهاب.. الإضرابات التي تشهدها البلاد حراك طبيعي قبل الإنتخابات

دعا الناطق الرسمي باسم حسب التجمع الوطني الديموقراطي صديق شهاب،اليوم بمعسكر إلى ضرورة التحلي بالوعي نظرا لصعوبة المرحلة التي تعيشها البلاد.

وقال شهاب خلال إشرافه على الدورة التكوينية الجهوية حول الاتصال عبر شبكات الأنترنيت أن الجزائر مستهدفة،

وتحاك ضدها المؤامرات التي نجت منها دائما بفضل السياسة الحكيمة للرئيس بوتفليقة، وكذا تضحيات قوات الأمن والجيش الوطني الشعبي.

كما تطرق للإضرابات التي مست بعض القطاعات مؤخرا، و قال أن الأرندي لم يتعامل معها من خلال التحليل أو التحريم.

واعتبرها حراكا طبيعيا يسبق الأحداث الوطنية الهامة مثل الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 التي ستحدد مسار الجزائر.

سعي كل طرف لتعزيز مواقعه تحضيرا لهذا الموعد، منتقدا تصريحات بعض المسؤولين حول بعض القضايا.

والتي لا تخدم الاستقرار ولا توجهات رئيس الجمهورية، خصوصا أثناء الحركات الاحتجاجية.