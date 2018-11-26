صديق شهاب: التحالف الرئاسي لن يتأثر باستقالة شخص معين

قال صديق شهاب، الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي، إنّ التحالف الرئاسي لا يتأثر باستقالة شخص لأن أهدافه يجب أنّ تحقق.

مشيرا خلال إستضافته في حصة “قهوة وجرنان”، أنّ أهداف التحالف هو تكوين قاعدة سياسية عريضة واستقطاب أهم القوى السياسية في البلاد.

مضيفا في سياق ذي صلة، أن الكلمة الفصلية تعود للرئيس حول ترشحه لعهدة أخرى تحضيرا للرئاسيات المقبلة.

من أجل إستكمال المشوار ومواصلة تسيير شؤون الدولة

مؤكدا أنه خلال الإستحقاقات الإنتخابية تبقى المنافسة مفتوحة لكل الأحزاب للمحافظة على التوجهات السياسية لإبراز هوية الحزب.