صديق شهاب: التحالف الرئاسي لن يتأثر باستقالة شخص معين

الوطني
  • -
  • 0
صديق شهاب: التحالف الرئاسي لن يتأثر باستقالة شخص معين
بقلم أمينة داودي

 قال صديق شهاب، الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي، إنّ التحالف الرئاسي لا يتأثر باستقالة شخص لأن أهدافه يجب أنّ تحقق.

مشيرا خلال إستضافته في حصة “قهوة وجرنان”، أنّ أهداف التحالف هو تكوين قاعدة سياسية عريضة واستقطاب أهم القوى السياسية في البلاد.

مضيفا في سياق ذي صلة، أن الكلمة الفصلية تعود للرئيس حول ترشحه لعهدة أخرى تحضيرا للرئاسيات المقبلة.

من أجل إستكمال المشوار ومواصلة تسيير شؤون الدولة

مؤكدا أنه خلال الإستحقاقات الإنتخابية تبقى المنافسة مفتوحة لكل الأحزاب للمحافظة على التوجهات السياسية لإبراز هوية الحزب.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com