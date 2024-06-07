صراع المشاركة القارية والبقاء يحتدم

تعود اليوم الجمعة، عجلة البطولة المحترفة إلى الدوران، في جولتها الـ 28، والتي تحمل في طياتها لقاءات مثيرة، بين أندية تبحث عن ضمان مشاركة قارية، وأخرى تصارع من أجل البقاء.

وبالرغم من أن كل اللقاءات ستلعب من دون جمهور، بقرار من “الفاف” بعد أحداث ملعب حملاوي بقسنطينة الأسبوع الفارط، إلا أن الإثارة مضمونة، في جولة اليوم.

وستشد الأنظار نحو ملعب “نيلسون مانديلا”، الذي سيحتضن الداربي، بين البطل مولودية الجزائر، والجار شباب بلوزداد صاحب الـ 49 نقطة، الباحث عن انتصار يعزز به وصافته ويقربه من المشاركة في دوري أبطال إفريقيا.

وبنفس الأهداف يدخل شباب قسنطينة، الذي يملك نفس الرصيد مع بلوزداد، لقاءه أمام الضيف مولودية وهران، الذي يعاني من شبح السقوط بامتلاكه 32 نقطة نقطة، ويسعى للخروج بنتيجة ايجابية تبقي آماله في البقاء قائمة.

كما يبحث أولمبي الشلف، صاحب 34 نقطة، عن استغلال استقباله لشبيبة القبائل (37 نقطة)، من أجل خطف انتصار يبعده نسبيا عن منطقه السقوط.

وهو ما يسعى لتحقيقه أيضا نجم مقرة الذي يملك نفس عدد النقاط. حينما يستقبل أتليتيك بارادو، بـ 37 نقطة.

فيما سيكون ملعب 18 فيفري ببسكرة، على موعد مع احتضان قمة البقاء. بين الاتحاد المحلي، برصيد 33 نقطة ومولودية البيض بـ 32 نقطة.

أما صاحب المركز ما قبل الأخير، نجم بن عكنون، بـ 29 نقطة، فسيكون أمام حتمية الفوز، لدى استقباله وفاق سطيف (42 نقطة) لتفادي وضع قدمه الثانية في قسم الهواة.

فيما يحاول اتحاد خنشلة صاحب 35 نقطة. عن ضمان بقاءه رسميا في حظيرة الكبار، حينما يلتقي بمضيفه الاتحاد السوفي، الذي ترسم لقاءه منذ أشهر.

وفي آخر اللقاءات، يحل اتحاد العاصمة (43 نقطة) ضيفا ثقيلا على شبيبة الساورة بـ 36 نقطة. في لقاء يبحث فيه الضيوف عن انتصار يبقي آمالهم قائمة في ضمان مشاركة قارية. في حين يسعى أصحاب الديار لخطف 3 نقاط يضمنون بها بقاءهم قبل جولتين عن اختتام الموسم.

مباريات اليوم (من دون جمهور)

أولمبي الشلف- شبيبة القبائل

مولودية الجزائر - شباب بلوزداد

شباب قسنطينة – مولودية وهران

مولودية البيض – اتحاد بسكرة

نجم مقرة – أتليتيك بارادو

نجم بن عكنون – وفاق سطيف

شبيبة الساورة – اتحاد العاصمة

الاتحاد السوفي – اتحاد خنشلة