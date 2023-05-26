صربيا.. وضع الجيش في حالة تأهب قصوى

اسدى الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، تعليمات بوضع جيش بلاده في حالة تأهب قتالي قصوى.

كما أمر وحداته بالاقتراب من الحدود مع كوسوفو، بحسب ما تداولته عدة مصادر اعلامية، اليوم الجمعة.

ويأتي هذا الإجراء بعدما اشتبك الصرب في بلدية زفيتشان شمال كوسوفو مع شرطة كوسوفو الذين كانوا يحاولون مساعدة عمدة البلدة الألباني العرق المنتخب حديثا دخول مكتبه.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن شرطة كوسوفو أطلقت قنابل الغاز المدمع على الحشود التي تجمعت أمام مبنى البلدية.

في مقابل ذلك، اعتبر كبير الموظفين في رئاسة كوسوفو أن أي محاولة تصعيد من صربيا في شمال البلاد ستعرض السلام والاستقرار للخطر.

كما حمل المسؤول الكوسوفي صربيا المسؤولية عن التصعيد في المناطق الشمالية من البلاد.

واندلعت اليوم مواجهات عنيفة بين الشرطة ومواطنين من الأصول الصربية في البلديات الشمالية لكوسوفو على الحدود مع صربيا.

وقالت شرطة كوسوفو إنها تقوم بمهامها وفقا لأحكام القانون والدستور في البلاد للحفاظ على الأمن والسلامة العامة.

وفي نفس السياق أكد وزير الدفاع الصربي، ميلوس فوسيفيتش، تحرك قوات من الجيش إلى الحدود الإدارية مع كوسوفو.

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