صرف إعانات مالية إضافية للمؤسسات التعليمية لهذا الغرض

أعلنت المديرية العامة للمالية والهياكل والدعم بوزارة التربية، عن منح إعانات مالية إضافية للمؤسسات التعليمية “المتوسط والثانوي”.

ويأتي ذلك، حسب تعليمة تحوز “النهار اونلاين” على نسخة منها، ضمانا للسير الحسن للمؤسسات التعليمية. وسعيا منها لتحسين ظروف التمدرس للتلاميذ. والرفع من مستوى التحصيل الدراسي.

وتم منح الإعانة المالية الإضافية، حسب نظام المؤسسات التعليمية المعنية: “داخلي، نصف داخلي وخارجي”.

وأوضحت التعليمة، إن كل المؤسسات ملزمة بصرف هذه الإعانة المالية حسب الأولويات المبينة أدناه:

التكاليف الملحقة: “فواتير الكهرباء، الغاز، الماء، الهاتف، الاشتراك في الأنترنت”. وتدعيم التحصيل الدراسي للتلاميذ بإقتناء اللوازم البيداغوجية الضرورية للعملية التعليمية.

الوسائل الإيضاحية: “أقلام السبورات الطلاسات وسائل الطباعة والنسخ”. وتوفير العتاد الصغير لمخابر العلوم الطبيعية والفيزيائية، الخرائط، أدوات التجارب بما فيها المواد الكيميائية والاحتياجات الخاصة بباقي المواد التعليمية.

وكذا توفير اللوازم الضرورية لعملية سحب الفروض والاختبارات الدورية. وتوفير وسائل النظافة الضرورية لكافة الهياكل الإدارية البيداغوجية بالمؤسسة وخاصة المراقد والمطاعم والمرافق الصحية.

توفير اللوازم الضرورية لضمان صيانة الهياكل الإدارية والبيداغوجية: “المصابيح، أقفال الأبواب، تركيب الزجاج، الحنفيات، دورات المياه”. مع وجوب إعطاء الأولوية للصيانة الدورية للتدفئة.

وفي هذا السياق، شددت التعليمة، على أنه يجب إستشارة مجالس التعليم لضبط الاحتياجات المتعلقة بالعملية التعليمية والبيداغوجية التي تدون في سجل مداولات هذا المجلس.

كما تكد على ضرورة عقد مجالس التسيير والتوجيه للثانويات ومجالس التربية والتسيير للمتوسطات عند إعداد مشاريع الميزانيات التعديلية.

فيما أكدت على ضرورة التقيد الصارم والالتزام بتنفيذ الترتيبات الوارد ذكرها. مشيرة إلى أنه لا يسمح بأي حال من الأحوال استغلال هذه الإعانة خارج الإطار المخصص لها. كما يتعين على الجميع احترام الاجراءات القانونية والتنظيمية.