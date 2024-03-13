صرف منحة لفائدة الفلاحين المتضررين من الفيضانات ابتداء من اليوم

تم اليوم الأربعاء، الشروع في صرف المنحة التضامنية التي أقرها رئيس الجمهورية لفائدة الفلاحين المتضررين من الفيضانات الأخيرة التي شهدتها بعض ولايات البلاد.

وأفادت مصادر النهار، أن المنحة التضامنية تم صرفها اليوم بالنسبة للفلاحين الذين يمتلكون حسابات بنكية. أما بخصوص الفلاحين الذين لايملكون حساب بنكي ستصرف لهم المنحة على مستوى التعاضديات بداية من يوم غد الخميس.

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أمر خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه يوم الأحد المنصرم، بصرف منحة مالية قدرها 50 ألف دج، خلال شهر رمضان للفلاحين المتضررين من الفيضانات الأخيرة.

كما أمر رئيس الجمهورية بتعويض خسائر الفلاحين المتضررين من الفيضانات الأخيرة من خلال الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي.

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