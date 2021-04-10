صفر حالة في 30 ولاية و 4 ولايات سجلت أكثر من 10 إصابات

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن تسجيل 127 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 3 أشخاص خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 118.378 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 3126 حالة وفاة.

بينما تماثلت 101 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 82.493 حالة.

كما كشف بيان الوزارة عن تواجد 19 شخصا بالعناية المركزة.

وأضاف البيان أن 9 ولاية سجلت أقل من 9 حالات 30 ولاية لم تسجل بها أي حالة.

ووفق ذات البيان فقد سجلت 4 سجلت أكثر من 10 حالات.

هذا وتبقى الوقاية خير من العلاج من خلال التقيد بالبروتوكول الصحي.

وكذا إحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية.

بالإضافة إلى الإمتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.