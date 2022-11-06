صفقات حصرية ورحلة بحرية مجانية.. طيران الإمارات توفر عروضاً واسعةً شتاءً

أعلنت طيران الإمارات عن عروض وصفقات لعملائها الذين يصلون إلى دبي. أو يتوقفون فيها اعتباراً من مطلع نوفمبر الجاري وحتى 31 مارس (آذار) 2023.

وتتيح بطاقة صعود الطائرة My Emirates Winter Pass للعملاء الاستفادة من عروض حصرية لدى أكثر من 500 منفذ مبيعات تجزئة. وخدمات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويمكن لعملاء طيران الإمارات، الذين يسافرون إلى دبي أو عبرها، إبراز بطاقة صعودهم إلى الطائرة. وإثبات هوية لدى مئات منافذ التجزئة والترفيه وتناول الطعام. بالإضافة إلى مناطق الجذب الشهيرة ومرافق السبا الفاخرة. للاستمتاع بخصومات رائعة في دبي والإمارات العربية المتحدة. وتتوفر جميع عروض “ماي إيميريتس باس” على الموقع www.emirates.com/myemiratespass.

ويحصل ركاب طيران الإمارات أيضاً على تذكرة مجانية للقيام بجولة بحرية مدتها ساعة للاستمتاع بمعالم خور في دبي.

وتوفر الجولة، على متن قارب شراعي تقليدي، مشاهد بانورامية للمنطقة التراثية في دبي.

ولا تحتاج الجولة البحرية في الخور مع Tour Dubai، التي تستغرق ساعة واحدة، إلى حجز مسبق.

ويتعين على عميل طيران الإمارات فقط إبراز بطاقة صعود صالحة، سواء كانت رقمية أو ورقية. عند شباك التذاكر في يوم الاستخدام بالإضافة إلى إثبات الهوية. ويتوفر هذا العرض حتى 30 نوفمبر 2022.

وتلبي دبي مختلف متطلبات زوارها هذا الشتاء، فهناك مجموعة متنوعة من التجارب ذات المستوى العالمي، من الأحداث الرياضية الكبرى. مثل بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي وبطولة “دي بي وورلد” العالمية للغولف، أو المناسبات الاحتفالية في شهر ديسمبر. بالإضافة إلى الشواطئ النظيفة والأنشطة التراثية ومرافق الضيافة والترفيه القرية العالمية وحديقة الزهور “ميراكل غاردن” وغيرهما.

وتمكنت طيران الإمارات حتى الآن من إعادة عملياتها بأمان إلى أكثر من 130 وجهة عبر القارات الست.

كما يكسب أعضاء سكاي واردز طيران الإمارات أميالاً على الإنفاق اليومي في منافذ التجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويمكنهم استبدال هذه الأميال بتذاكر المكافآت والترقيات، وبطاقات حضور الحفلات الموسيقية والأحداث الرياضية.