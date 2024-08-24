صفقة انتقال ديلور إلى الدوري التركي تتعثر

سقطت صفقة انتقال الدولي الجزائري، آندي ديلور، المتواجد من دون فريق منذ شهر فيفري الماضي، إلى الدوري التركي في الماء.

وكان ديلور، قد سافر نهاية الأسبوع الماضي، إلى تركيا، من أجل دراسة العرض القادم من نادي قاسم باشا.

وكشف الصحفي التركي ” Ertan Süzgün” في تغريدة عبر حسابه الشخصي. حدوث مشاكل في مفاوضات ديلور وقاسم باشا، من دون منح تفاصيل أخرى.

مشيرا في المقابل، إلى أن الدولي الجزائري، يملك عروضا أخرى من “السوبر ليغا” التركية، من دون الكشف عن هوية الأندية الراغبة في ضمه.