صفقة انتقال ديلور إلى الدوري التركي تتعثر
بقلم محمد لمين صحراوي
سقطت صفقة انتقال الدولي الجزائري، آندي ديلور، المتواجد من دون فريق منذ شهر فيفري الماضي، إلى الدوري التركي في الماء.
وكان ديلور، قد سافر نهاية الأسبوع الماضي، إلى تركيا، من أجل دراسة العرض القادم من نادي قاسم باشا.
وكشف الصحفي التركي ” Ertan Süzgün” في تغريدة عبر حسابه الشخصي. حدوث مشاكل في مفاوضات ديلور وقاسم باشا، من دون منح تفاصيل أخرى.
مشيرا في المقابل، إلى أن الدولي الجزائري، يملك عروضا أخرى من “السوبر ليغا” التركية، من دون الكشف عن هوية الأندية الراغبة في ضمه.
ÖZEL - Andy Delort, transfer görüşmeleri için İstanbul’a geldi.
Kasımpaşa ile yapılan görüşmelerde pürüz çıktı.
Cezayirli forvetle Süper Lig’den başka ilgilenen takımlar da var. https://t.co/qEhEUISMaL
— Ertan Süzgün (@ertansuzgun) August 23, 2024
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