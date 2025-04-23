صفقة بقيمة 15 مليون أورو.. بن رحمة يحسم مستقبله !

سيكون الدولي الجزائري سعيد بن رحمة مع فرصة مواجهة عدد من اللاعبين الجزائريين الناشطين في دوري روشن السعودي، بعدما حقق الصعود رفقة ناديه نيوم، يوم أمس.

كما سيكون بن رحمة على موعد مع مواجهة عدد من النجوم الجزائريين أبرزهم رياض محرز قائد نادي الأهلي السعودي، و حسام عوار مهاجم نادي الإتحاد، وأمير سعيود ويسري بوزوغ الذان ينشطان في نادي الرائد إلى جانب الثنائي فاروق شافعي وعبد القادر بدران، لاعبا نداي ضمك، و سفيان بن دبكة لاعب نادي الفتح.

وكشفت وسائل الاعلام الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن بن رحمة سيبقى بشكل رسمي في نادي نيوم الموسم القادم، بعدما كسر شرط البقاء، وهو قيادة فريقه إلى حظيرة الكبار.

وكان هذا الصعود مرادفا لانتقال الجزائري بصفة نهائية من نادي ليون الفرنسي الذي أعاره إلى نيوم الموسم الماضي.

كما قالت وسائل الإعلام أن نادي “لوال” سيستلم مبلغ ضخم يقدر بـ 15 مليون أورو.

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