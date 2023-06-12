صفقة تبادل أسرى.. روسيا وأوكرانيا تتبادلان نحو 190 سجينا

أعلنت السلطات الروسية والأوكرانية، أن البلدين تبادلا نحو 190 سجينا في صفقة تبادل الأسرى. حيث تفرج كييف عن 94 سجينا روسيا بينما موسكو تفرج عن 95 سجينا أوكرانيا.

وقال أندري يرماك، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، -حسب وكالة الأناضول-: “بموجب عملية تبادل أسرى، نستعيد 95 من موظفينا. والقائمة تضم جنودا من القوات المسلحة والحرس الوطني وحرس الحدود”.

مضيفا “هؤلاء الجنود شاركوا بالعمليات العسكرية في ماريوبول وتشرنوبيل وجزيرة الأفعى بالقرب من باخموت ومصنع آزوفستال”.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، إنه تم الإفراج عن 94 جنديًا روسيًا بعد مفاوضات مع أوكرانيا.

كما قالت الوزارة “الجنود سينقلون إلى موسكو بطائرة عسكرية وإن جميع الجنود المفرج عنهم سينقلون إلى منشآت صحية للعلاج وإعادة التأهيل”.

ووفي ذات السياق أشارت البيانات التي جمعتها الأناضول، تم تبادل أكثر من 2000 سجين بين روسيا وأوكرانيا منذ بدء الحرب في فيفري 2022.