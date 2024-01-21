أكد نجم الكرة المصرية، ولاعب نادي ليفربول محمد صلاح، بأن منتخب بلاده تأثر بالأجواء المناخية لكوت ديفوار، شأنه شأن المنتخب الجزائري.

وخلال الندوة الصحفية التي نشطها اليوم الأحد، تحسبا للمباراة الحاسمة المرتقبة غدا الاثنين. أمام المتصدر الرأس الأخضر، اعترف صلاح بالصعوبات التي يواجهها المصريون.

وقال صلاح: “الطقس السيئ أثر علينا نحن والجزائر.. هذه الأجواء سيئة على كافة المنتخبات، وليس نحن فقط”.

وواصل نجم “الريدز”: “لكن النقطة الإيجابية بالنسبة لنا هي أننا نتمكن من تسجيل الأهداف حتى الدقائق الأخيرة، علينا استغلال ذلك بشكل أكبر في المباريات المقبلة، أمامنا مباراة الفوز بها يعني التأهل للدور المقبل، نريد أن تكون هذه هي نقطة انطلاقتنا”.