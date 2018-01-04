“صلاح”.. الملك الجديد للقارة السمراء

توّج سهرة اليوم الخميس النجم الدولي المصري، محمد صلاح، لاعبُ نادي “ليفربول” الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب إفريقي لسنة 2017.

وتسلم “الفرعون المصري” الجائزة بالعاصمة الغانية “أكرا”، أين أقيم حفل جوائز الإتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وتقدم “صلاح” على زميله في فريق “ليفربول” السينغالي “ساديو ماني” والمُهاجم الغابوني لنادي “بوروسيا دورتموند” “بيارإيمريك أوباميانغ”.

ليخلف بذلك لاعبُ روما السابق الدولي الجزائري “رياض محرز” الذي توّج بالجائزة السنة الماضية.

وجاء تتويج “صلاح” بالجائزة، بعد تألقه في سنة 2017 مع ناديه الإيطالي سابقا وليفربول حاليا الذي انضم إليه الصيف الماضي.