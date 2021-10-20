صلواتشي: 1000 قرض مصغر لمهنيي قطاع الصيد البحري السنة المقبلة

كشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي، أنه سيتم منح 1000 قرض مصغر مخصص لقطاع الصيد البحري لسنة 2022. مع برمجة برمجت دورات تكوينية للشباب و دعم المرأة الماكثة بالبيت.

وقال الوزير خلال زيارته لولاية سكيكدة رفقة وزير ة التضامن كوثر كريكو اليوم، أن قطاعه يزخر بامكانات كبيرة من شأنها دعم الاقتصاد الوطني. مشيرا الى إحصاء إنشاء 500 مؤسسة مصغرة.

وأكد صلواتشي على أهمية القرض المصغر، مشيرا الى إحصاء سنة 2013 ما يعادل 73 مستفيد من قرض تمويلي. مع مرافقة الشباب المتخرجين من معاهد تابعة للقطاع، وكشف عن توقيع إتفاقية عما قريب مع وزارة التضامن.

وأشار الوزير إلى إلى ضرورة دعم الصيادين و مرافقتهم نحو المقاولاتية، عبر دعم التنسيق و الشراكة ما بين القطاعين. حيث بلغ عدد المستفيدين من القرض المصغر ة للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر 946.

كما أشرف الوزيران على إطلاق حملة تحسيسية حول القرض المصغر لصالح مهنيي الصيد البحري للتعرف بمختلف المزايا والتحفيزات المقترحة عليهم لمرافقتهم. وتم بالمناسبة تقديم شهادات لعدد من الشباب من حاملي المشاريع ممن استفادوا من قروض مصغرة.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp