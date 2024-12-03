صناعة.. إعداد 5 مراجع في شكل دليل تتعلق بالمدخلات والمخرجات الصناعية

أعلن وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، سيف غريب، عن الشروع في إعداد خمس مراجع كل واحد في شكل دليل. تتعلق بالمدخلات والمخرجات الصناعية، الكفاءات الوطنية في مهن الصناعة. بالإضافة كذلك إلى النفايات الصناعية والحظائر التكنولوجية الصناعية.

واجتمع وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، سيف غريب، مساء أمس بمسؤولي الهيئات تحت الوصاية. وذلك في إطار اللقاءات التقييمية التي يعقدها مع مختلف مكونات القطاع الصناعي والصيدلاني.

ويتعلق الأمر بكل من المعهد الجزائري للتقييس “IANOR”، المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية “INAPI”، الهيئة الجزائرية للاعتماد “ALGERAC”. بالإضافة كذلك إلى الديوان الوطني للقياسية القانونية “ONML”، وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار “ADPMEPI”. صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة “FGAR”، المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية “INPED”، الجامعة الصناعية (GACU)، المركز التقني للصناعات الغذائية “CTIAA”. المركز التقني الصناعي للصناعات الميكانيكية والصناعات المحولة للمعادن (CETIME).

كما تمحور الاجتماع حول مهام كل هيئة ودورها في تنمية القطاع الصناعي ومناقشة عدد من المقترحات. التي من شأنها تعزيز دورها وفعاليتها في خدمة القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى.

واعطى الوزير تعليمات بتفعيل وتعزيز دور مراكز التكوين التابعة للقطاع الصناعي لفعالية أكبر في تطوير الكفاءات والتحكم في مختلف المهن الصناعية. كما أعلن عن الشروع في إعداد خمس مراجع كل واحد في شكل دليل تتعلق بالمدخلات والمخرجات الصناعية. الكفاءات الوطنية في مهن الصناعة، النفايات الصناعية والحظائر التكنولوجية الصناعية.

وأوضح الوزير، أن هذه المراجع ستساعد في عملية اتخاذ القرار على مستوى المجمعات الصناعية العمومية، تطوير الهندسة العكسية في المجال الصناعي، توجيه المستثمرين والمؤسسات الناشئة وتكون أيضا بمثابة مراجع لمراكز البحث المختلفة.

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