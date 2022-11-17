صناعة الأدوية واللقاحات.. أبرز اتفاقات الرئيس تبون مع نظيره الكوبي

أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، عن اتفاقه مع نظيره الكوبي، على صناعة الأدوية واللقاحات.

كما أشار الرئيس تبون في ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الكوبي، إلى إنشاء عدد لازم من الشركات المختلطة. وتبادل الخبرات في عدة مجالات كالتعليم العالي والتجارة.

ومن جهته، قال رئيس كوبا، ميغيل دياز كانيل برموديز، اليوم الخميس، إنه جد مرتاح وسعيد. بالقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من أجل مساعدة كوبا.

وأضاف رئيس كوبا خلال تنشيطه ندوة صحفية مشتركة رفقة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، “تجمعنا والجزائر أكثر من 60 سنة من علاقات الصداقة التاريخية والتعاون الثنائي”.

وأضاف الرئيس الكوبي “علاقاتنا التاريخية تدفعنا للمضي قدما نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين”.

وتابع رئيس كوبا “كوبا والجزائر مثال لشعبين تجمعهما علاقات استثنائية مفعمة

كما أضاف “نفخر بمساهمتنا في تعزيز التعاون الصحي مع الجزائر. ونسعى إلى توسيعه إلى مجالات أخرى متنوعة”.

وأورد رئيس كوبا “نشيد بالاصلاحات السياسة والاقتصادية التي تشهدها الجزائر بقيادة الرئيس تبون”.

وترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رفقة نظيره الكوبي ميغيل دياز كانيل برموديز، اليوم الخميس، محادثات موسعة شملت العديد من مسؤولي القطاعات من كلا البلدين.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، أجرى الرئيس تبون، محادثات مع رئيس جمهورية كوبا.

وجرت المحادثات، بحضور وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف، ووزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب.