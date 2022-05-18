صناعة صيدلانية: 3 أدوية من أصل 4 منتجة محليا

أكد وزير الصناعة الصيدلانية، عبد الرحمن لطفي بن باحمد، أن ثلاثة أدوية من أصل أربعة كانت مصنعة محليا سنة 2021. كما أوضح الوزير أن الفضل راجع إلى اتخاذ اجراءات مشجعة للتطوير الصناعي، مما سمح بالتعويض عن الاستيراد.

في حين، أشار وزير الصناعة الصيدلانية، لمجلة “ابطال الاقتصاد”، “لتلبية احتياجاتنا استطاعت الصناعة الصيدلانية بـ2021 تغطية 66 بالمائة من الاحتياجات”. تابعا و”75 بالمائة من حيث الحجم، أي أن ثلاثة أدوية من بين اربعة مصنعة محليا”. “بفضل اتخاذ اجراءات تشجع التطوير الاقتصادي من اجل تعويض الاستيراد”.

كما أضاف إلى أن نسبة التغطية من حيث القيمة بلغت 52 بالمائة في سنة 2019. مضيفا أن ذلك يدل على “ديناميكية النمو و التطوير” التي يعرفها هذا القطاع منذ استحداث وزارة الصناعة الصيدلانية (في سنة 2020). “التي تعمل اليوم على “الرفع اكثر من هذه النسبة سيما عبر انتاج الادوية ذات القيمة المضافة العالية”. على غرار “ادوية علاج السرطان والانسولين”.

وتابع الوزير يقول، ان تخفيض فاتورة الاستيراد “لم تتم على حساب المرضى”. بل بالعكس “هي ثمرة عملية ضبط جيد للسوق وخاصة رفع الإنتاج الوطني”.

أما بخصوص التصدير فان تقديرات هذه السنة تتوقع تسجيل 50 مليون اورو، وذلك بفضل وضع برنامج توقعي للتصدير. كما شدد على الاهمية التي توليها وزارته للبحث و التطوير في المجال الصيدلاني.

كما تابع وزير الصناعة الصيدلانية، يقول إن ” 2021 قد سمحت بتحقيق تطور بنسبة 50 % من حيث عدد المنتجات الجديدة”. “التي تحققت بفضل وضع برنامج للتحول الصناعي”. مضيفا انه “ابتداء من هذه السنة ستعرف عملية التطوير حجما اكبر، من خلال الاستثمار بالبحث والتطوير بقيمة 185 مليون دج”.

وفيما يتعلق بالدراسات السريرية فأشار الوزير أن دائرته الوزارية “تنوي تحقيق 100 دراسة سريرية في سنة 2022”. كما خلص الوزير في الاخير، ان دائرته الوزارية “تطمح لتحقيق حجم 200 مليون دولار في افاق 2024”. في مجال تصدير الخدمات في المجال الصيدلاني.